Пьяные братья-вахтовики с Кубани устроили дебош в аэропорту Нового Уренгоя

Фото пресс-службы Управления на транспорте МВД России по УрФО

Инцидент произошел 17 декабря в накопителе воздушной гавани.

В ожидании посадки на рейс до Екатеринбурга двое мужчин нарушали общественный порядок. Они вели себя вызывающе, и у них имелись внешние признаки алкогольного опьянения.

На дебоширов обратили внимание сотрудники транспортной полиции, патрулировавшие объект. Они сделали мужчинам замечание и потребовали вести себя прилично. Однако в ответ получили нецензурную брань.

Полицейские задержали мужчин и доставили в дежурную часть. Задержанные оказывали сопротивление, потому правоохранителям пришлось применить физическую силу и надеть на нарушителей наручники.

Дебоширами оказались жители Краснодарского края, два брата 43 лет и 37 лет. Их отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения. В выдыхаемом воздухе старшего брата содержание алкоголя составило 1,35 мг/л, у младшего — 1,15 мг/л.

Нарушители пояснили, что возвращались домой после вахты с пересадкой в Екатеринбурге. В ожидании посадки на рейс они распивали спиртное.

В отношении нарушителей правоохранители составили административные протоколы за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законным требованиям представителей власти. До рассмотрения материалов братьев поместили в специальное помещение для задержанных, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Читайте также: пассажира рейса Сочи — Санкт-Петербург оштрафовали за курение во время полета.

Подпишись, здесь всегда интересно.