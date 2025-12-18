Пассажира рейса Сочи — Санкт-Петербург оштрафовали за курение во время полета

Нарушителя задержали в аэропорту Пулково в северной столице.

Наряд полиции вызвали к борту воздушного судна, прибывшего в Санкт-Петербург из Сочи. Выяснилось, что один из пассажиров, 32-летний мужчина во время полета закурил сигарету с табаком в туалетной кабине авиалайнера.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Эта статья предусматривает наложение штрафа, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

