Прокуратура проверит обстоятельства неплановой посадки рейса Самарканд — Сочи

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Самарканд — Сочи, 12 декабря совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Сообщается, что уйти на Минводы экипажу пришлось по техническим причинам. Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

Специалисты ведомства выяснят обстоятельства происшедшего, исполнение требований безопасности полетов, а также соблюдение прав пассажиров.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

