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Пьяную женщину за рулем иномарки с ребенком в салоне задержали инспекторы в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanuyu-zhenshhinu-za-rulem-inomarki-s-rebenkom-v-salone-zaderzhali-inspektory-v-sochi
Пьяную женщину за рулем иномарки с ребенком в салоне задержали инспекторы в Сочи
Фото t.me/mvd_23

Автомобиль марки Volkswagen Tiguan остановили инспекторы ГИБДД на улице Турчинского в поселке Красная Поляна.

Полицейские попросили 36-летнюю женщину-водителя предъявить документы. Женщина была пьяна. В салоне внедорожника находился ее ребенок. Женщине предложили пройти медосвидетельствование. Алкотестер показал наличие алкоголя.

Нарушительница не согласилась с показаниями прибора и потребовала пройти процедуру в медучреждении. Повторный анализ в наркологическом диспансере подтвердил результат алкотестера. Кроме того, в крови женщины обнаружили наличие запрещенного вещества, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении нарушительницы составили административный протокол за управление в состоянии опьянения. Материалы дела направили в суд. Ребенка передали законным представителям.

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