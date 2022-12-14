Замначальника районного ГИБДД поймали пьяным за рулем в Краснодарском крае

Преступление пресекли оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю 11 декабря в станице Новопокровской.

Сотрудники полиции выявили автомобиль Nissan, за рулем которого был заместитель начальника ОГИБДД района с признаками опьянения. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на месте. В его отношении составили административный материал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что по результатам служебной проверки сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Он понесет наказание в установленном законом порядке.

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