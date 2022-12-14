Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Замначальника районного ГИБДД поймали пьяным за рулем в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanogo-zamnachalnika-rajonnogo-ogibdd-pojmali-pyanym-za-rulem-v-krasnodarskom-krae
Замначальника районного ГИБДД поймали пьяным за рулем в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю 11 декабря в станице Новопокровской.

Сотрудники полиции выявили автомобиль Nissan, за рулем которого был заместитель начальника ОГИБДД района с признаками опьянения. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на месте. В его отношении составили административный материал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что по результатам служебной проверки сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Он понесет наказание в установленном законом порядке.

Читайте также: в Краснодаре полицейский обманул мужчину на 55 тыс. рублей при продаже игровой приставки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Движение по Северному обходу Анапы откроют до конца года
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Погибли до приезда скорой: легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в КамАЗ на Кубани
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Голый неадекватный мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске. Видео
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
  2. Полицейский сбил пожилую велосипедистку и скрылся с места ДТП в Краснодарском крае
  3. Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе
  4. Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь со спасателями
  5. Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях