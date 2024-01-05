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Пьяного водителя арестовали за попытку сбежать из машины ДПС в Абинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanogo-voditelya-arestovali-za-popytku-sbezhat-iz-mashiny-dps-v-abinske
Пьяного водителя арестовали за попытку сбежать из машины ДПС в Абинске
Фото t.me/gibdd123region

Несмотря на нетрезвое состояние, 1 января 33-летний водитель решил прокатиться на автомобиле ВАЗ.

Опасные маневры водителя пресек находящийся на маршруте экипаж ДПС. Они выяснили, что водитель в таком состоянии ездит не впервые — ранее мужчину уже лишали прав.

Как только нарушитель осознал происходящее, он несколько раз пытался сбежать из автомобиля ДПС, из-за чего на него надели наручники. По факту неповиновения сотрудникам полиции мужчине назначили трое суток административного ареста. За повторное вождение в состоянии опьянения нарушителю грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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