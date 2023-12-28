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Проехавший по газонам в Краснодаре водитель встретит Новый год под арестом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/proehavshij-po-gazonam-v-krasnodare-voditel-vstretit-novyj-god-pod-arestom
Видео t.me/opskuban

Протокол об административном нарушении в отношении местного жителя рассмотрел мировой судья Центрального внутригородского округа.

Установили, что в сентябре мужчина был привлечен к административной ответственности с наказанием в виде штрафа за нарушение ПДД, однако в установленные сроки штраф он не оплатил.

В связи с этим водителя признали виновным в неуплате штрафа, ему назначили пять суток ареста, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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