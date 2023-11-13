Житель Кубани оплатил 127 штрафов, чтобы не остаться без автомобиля

Судебные приставы в Краснодарском крае взыскали крупную задолженность с нарушителя правил дорожного движения.

Житель Краснодара накопил 127 неоплаченных административных штрафов. Во всех случаях нарушения зафиксировали камеры видеоконтроля. Автомобиль нарушителя Volkswagen Polo под управлением неплательщика выявили сотрудники ДПС выявили в Армавире. Судебные приставы прибыли на место для составления акта и ареста машины.

Должник, чтобы не остаться без машины, погасил долг по штрафам в размере 81 тыс. рублей, а также заплатил исполнительский сбор в размере 106 тыс. рублей. Всего в доход государства перечислили 187 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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