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Пьяного пассажира сняли с поезда Адлер — Нижневартовск за дебош

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanogo-passazhira-snyali-s-poezda-adler-nizhnevartovsk-za-debosh
Пьяного пассажира сняли с поезда Адлер — Нижневартовск за дебош
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В транспортную полицию на станции Кавказская поступило сообщение о том, что к поезду Адлер — Нижневартовск требуется наряд полиции.

Начальник поезда сообщил полицейским, что решил снять с рейса одного из пассажиров — пьяный мужчина нецензурно выражался и мешал отдыхать другим пассажирам. На замечания он не реагировал.

Для дальнейшего разбирательства 36-летнего жителя Челябинской области доставили в полицию. В отношении него составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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