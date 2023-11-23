Пьяного пассажира сняли с поезда Адлер — Нижневартовск за дебош

В транспортную полицию на станции Кавказская поступило сообщение о том, что к поезду Адлер — Нижневартовск требуется наряд полиции.

Начальник поезда сообщил полицейским, что решил снять с рейса одного из пассажиров — пьяный мужчина нецензурно выражался и мешал отдыхать другим пассажирам. На замечания он не реагировал.

Для дальнейшего разбирательства 36-летнего жителя Челябинской области доставили в полицию. В отношении него составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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