Неадекватный мужчина напал с лопатой на автобус с пассажирами в Сочи 

Инцидент произошел 9 ноября на улице Яна Фабрициуса.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На записи видно, как неадекватный мужчина бьет лопатой и металлической трубой в стекло водительской двери маршрутного автобуса № 94 и громко нецензурно выражается.

По кадрам видно, что мужчину в основном интересовала водительская дверь и, возможно, сам водитель, но в салон нападавший зайти не пытался, выкрикивая только: «Сюда иди!»

Злоумышленник разбил стекло и зеркало заднего вида в автобусе. Водитель и пассажиры не пострадали. Очевидцы сообщили, что мужчина приехал на машине заранее и ждал этот автобус.

«Сообщение в дежурной части УВД по городу Сочи зарегистрировано, назначено проведение проверки», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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