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Пьяная жительница Сочи устроила дебош в самолете в Красноярске

Происшествия
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Пьяная жительница Сочи устроила дебош в самолете в Красноярске
Фото anncapictures, pixabay.com

Девушку сняли с рейса и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Наряд полиции вызвали к самолету, готовящемуся вылететь из Красноярска в Сочи. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что 27-летняя жительница города Сочи громко кричала, размахивала руками и нецензурно выражалась. На замечания экипажа и других пассажиров не реагировала.

Сотрудники транспортной полиции задержали нарушительницу и доставили в дежурную часть. Медосвидетельствование установило, что девушка находится в состоянии легкого алкогольного опьянения.

На нее завели два административных протокола за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

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