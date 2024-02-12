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Место для авиаспоттинга появилось возле аэропорта Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mesto-dlya-aviaspottinga-poyavilos-vozle-aeroporta-sochi
Видео t.me/sochitypical

Место для споттинга — наблюдения за взлетающими самолетами — появилось неподалеку от аэропорта в Адлере.

С двух сторон небольшой благоустроенной площади расположены табло прилета и вылета, посредине установлены скамейки для наблюдателей.

По словам местных жителей, в этой зоне часто собирались люди, чтобы посмотреть на взлетающие самолеты, и специально для них там организовали комфортные условия.

Споттинг — вид увлечения, когда наблюдатель смотрит за самолетами, пытается определить их тип и бортовой номер. Обычно местом для такого увлечения служит аэропорт или территория за его пределами.

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