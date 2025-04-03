Пьяная жительница Алтая устроила дебош в горбольнице Анапы

Инцидент произошел накануне в медицинском учреждении на улице Крымской.

Бригада скорой помощи привезла в больницу 21-летнюю жительницу Алтайского края. Девушка была пьяна. В приемном покое пациентка вела себя агрессивно, нецензурно выражалась и размахивала руками, мешая оказывать ей помощь. На замечания медиков приезжая не реагировала.

Тогда сотрудники больницы вызвали правоохранителей. Прибывшие на место росгвардейцы пресекли действия пациентки. После того, как ей оказали медицинскую помощь, девушку передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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Четверо подростков находились возле дома по адресу Невкипелого, 19. На кадрах видно, как один из них кидает сдувшийся мяч в сторону многоэтажки. Затем был слышен звук битого стекла, и подростки убежали.

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