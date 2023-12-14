Пьяная женщина зарезала бывшего мужа во время ссоры в Краснодарском крае

Преступление произошло 11 декабря в одном из частных домов поселка Южный в Крымском районе.

По версии следствия, бывшие супруги жили в одном доме и постоянно ссорились. В тот вечер между ними снова произошел бытовой конфликт. Во время него 46-летняя женщина после употребления алкоголя схватила кухонный нож и трижды ударила им 60-летнего мужчину в правую ключицу.

От полученных травм пожилой мужчина умер на месте. Его бывшая жена самостоятельно вызвала на место скорую помощь и правоохранителей и призналась в случившемся.

На допросе она полностью признала свою вину. Ей предъявили обвинение в убийстве. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Суд заключил ее под стражу, сообщает пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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