Пьяная женщина залезла на главную елку Геленджика высотой 20 метров

Новогоднюю елку установили на Центральной площади курорта 14 декабря. Ее пока полностью не украсили, а только прикрепили ветки к каркасу и установили звезду на верхушке.

Очевидец рассказал в соцсетях, что вечером 17 декабря женщина вскарабкалась на самый верх главной городской елки Геленджика. По его словам, «альпинистка» была нетрезвой.

В мэрии Геленджика ранее сообщали, что высота новогодней елки на Центральной площади составляет 20 метров (высота 7 этажа). Она состоит из более чем 2 тыс. веточек. Чтобы собрать ее из деталей и установить конструкцию задействовали четыре автовышки и около 50 добровольцев. Нарядить елку курорта планируют в ближайшие дни.

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