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Пьяная женщина вонзила нож в грудь бывшего мужа в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanaya-zhenshhina-vonzila-nozh-v-grud-byvshego-muzha-v-krasnodare
Пьяная женщина вонзила нож в грудь бывшего мужа в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в станице Старокорсунской. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержана 44-летняя жительница Краснодара.

По данным следствия, 18 апреля женщина пришла в гости к бывшему мужу, чтобы вместе выпить. Во время застолья бывшие супруги поссорились. Женщина начала размахивать руками, а мужчина нецензурно оскорбил ее. В ответ на это она схватила кухонный нож и ударила обидчика в область сердца. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место полицейские задержали женщину. На нее завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время подозреваемая находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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