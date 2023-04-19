Пьяная женщина вонзила нож в грудь бывшего мужа в Краснодаре
Происшествия
19.04.2023 12:10
Инцидент произошел в станице Старокорсунской. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержана 44-летняя жительница Краснодара.
По данным следствия, 18 апреля женщина пришла в гости к бывшему мужу, чтобы вместе выпить. Во время застолья бывшие супруги поссорились. Женщина начала размахивать руками, а мужчина нецензурно оскорбил ее. В ответ на это она схватила кухонный нож и ударила обидчика в область сердца. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место полицейские задержали женщину. На нее завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время подозреваемая находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.
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