Пьяная женщина ударила ревнивого мужа ножом в живот в Краснодаре

За причинение тяжкого вреда здоровью супруга 33-летней жительнице Краснодара грозит до 10 лет лишения свободы.

О поступлении 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями в полицию Краснодара сообщили из больницы, куда доставили пострадавшего. У мужчины, в частности, наблюдалось проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки и предплечья. Вред здоровью оценили как тяжкий.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя жена пострадавшего. Женщина рассказала, что они с супругом распивали алкоголь в квартире на улице Шевцова. Во время застолья супруги поссорились на почве ревности со стороны мужчины. В ходе конфликта женщина ударила мужа ножом и вызвала скорую помощь.

На подозреваемую завели уголовное дело. Ей грозит до 10 лет колонии. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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