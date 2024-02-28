Мужчина-боксер до смерти забил гостью соседки за распитие алкоголя в Ейске

Преступление произошло вечером 22 февраля в общежитии на улице Пионерской.

По версии следствия, в тот день 35-летний мужчина поссорился с 37-летней женщиной, которая пришла в гости к его соседке из-за того, что она пила алкогольные напитки на общей кухне. Мужчина сходил к себе в комнату, надел боксерские перчатки, а затем вернулся на кухню и трижды ударил пьяную гостью по голове.

Женщина умерла от полученной черепно-мозговой травмы. Ее тело обнаружили на следующий день.

Ударившего ее мужчину в короткий срок нашли и задержали. На него завели уголовное дело о нанесении телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности по ч.4 ст. 111 УК РФ.

На допросе подозреваемый признал свою вину. Его заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в общежитии в ту ночь, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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