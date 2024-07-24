Пьяная женщина из Краснодара разбила бутылкой машину бывшему в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел 24 июля около 2:00 во дворе многоквартирного дома на проспекте Маршала Жукова.

В ту ночь, 50-летняя женщина выпила бутылку шампанского, на нее нагрянули воспоминания о былой любви и она не смогла совладать с нахлынувшими эмоциями.

Пьяная женщина приехала во двор к своему бывшему возлюбленному и начала громить бутылкой из под шампанского припаркованные автомобили. Она успела повредила две иномарки, одна из которых принадлежит ее старому знакомому, а затем скрылась.

Прибывшие на место правоохранители нашли и задержали нарушительницу. Оказалось, что она уроженка Краснодара, которая была ранее судима за причинение тяжкого вреда здоровью.

Кубанскую дебоширку доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

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