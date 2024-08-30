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Пьяная туристка дебоширила и бросала камни в охранников пляжа в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanaya-turistka-deboshirila-i-brosala-kamni-v-ohrannikov-plyazha-v-sochi
Пьяная туристка дебоширила и бросала камни в охранников пляжа в Сочи
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Инцидент произошел 29 августа около 16:00 на одном из пляжей города-курорта. Чтобы успокоить буйную отдыхающую потребовалась помощь росгвардейцев.

Сотрудников вневедомственной охраны на пляж вызвали охранники. Они рассказали, что женщина, у которой имелись признаки опьянения, нарушала спокойствие окружающих.

Она вела себя шумно, нецензурно выражалась и на замечания не реагировала. Когда охранники попытались ее успокоить, туристка стала бросать в них камни.

Нарушительницей оказалась 35-летняя приезжая из Ульяновской области. Росгвардейцы передали женщину полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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