«Пьяная свинья» уцелела: в краснодарской шашлычной произошло короткое замыкание

Видеозаписи, на которых видно сильное задымление над крышей здания на улице Курортной 1Б в Пашковском микрорайоне Краснодара местные жители выложили в соцсети 29 июня около 11:00. По этому адресу располагается кафе-шашлычная «Пьяная свинья».

На кадрах, снятых из окна многоэтажки, видны густые клубы дыма без языков пламени.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в кафе произошло короткое замыкание без последующего горения.

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