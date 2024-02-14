Пьяная пациентка сбежала из отделения в больнице Новороссийска в поисках закуски

Инцидент произошел ночью в городской больнице. Пациентка была на лечении в одном из отделений.

Около 3:00 женщина где-то достала алкоголь, после чего отправилась на поиски закуски. Она вышла из отделения и пошла по залитому бетону полу. Ограничительные сигнальные ленты женщину не остановили — она просто срывала их и проходила, куда считала нужным.

Женщину поймал медперсонал. Из больницы ее выписали — за нарушение режима, пишет «Новоросийский рабочий».

«Конституция РФ гарантирует право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. Отказ человеку в оказании медицинской помощи недопустим. Однако в горбольнице довольно часто случаются ситуации, когда медицинским сотрудникам очень сложно оказать такую помощь. Иногда пациентов приходится просто ловить, как «заблудившуюся» пациентку на видео, игнорирующую запреты на перемещение», — сообщает пресс-служба больницы № 1 Новороссийска в Telegram.

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