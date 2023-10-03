Пьяная пассажирка рейса Сочи — Красноярск отказалась покидать самолет

Девушка возвращалась в Сибирь после отдыха на курорте бизнес-классом и злоупотребила алкоголем в полете.

В транспортную полицию поступило сообщение из аэропорта Красноярска о том, что одна из пассажирок неадекватно себя ведет и нарушает общественный порядок. После приземления 40-летняя местная жительница отказалась покидать самолет.

Полицейские доставили пассажирку в дежурную часть. Медицинское освидетельствование показало, что она находится в алкогольном опьянении. На девушку составили административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде по ст. 20.21 КоАП РФ, сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.

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