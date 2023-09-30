Пассажир авиарейса в Сочи сделал девушке предложение на высоте 10 тыс. метров

В сентябре пассажир самолета Москва — Сочи сделал своей возлюбленной предложение прямо на борту.

Владимир и Яна в бархатный сезон летели на отдых из столицы в Сочи. Ничего не подозревающая девушка просто радовалась предстоящему отпуску. Но на высоте 10 тыс. метров Владимир решил удивить возлюбленную, в чем ему помогли бортпроводники.

«Такой трогательный момент запомнится паре на всю жизнь. Мы желаем Владимиру и Яне безграничного счастья!» — поздравили жениха и невесту в пресс-службе авиакомпании Utair.

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