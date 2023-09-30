Пассажир авиарейса в Сочи сделал девушке предложение на высоте 10 тыс. метров
Общество
30.09.2023 12:01
В сентябре пассажир самолета Москва — Сочи сделал своей возлюбленной предложение прямо на борту.
Владимир и Яна в бархатный сезон летели на отдых из столицы в Сочи. Ничего не подозревающая девушка просто радовалась предстоящему отпуску. Но на высоте 10 тыс. метров Владимир решил удивить возлюбленную, в чем ему помогли бортпроводники.
«Такой трогательный момент запомнится паре на всю жизнь. Мы желаем Владимиру и Яне безграничного счастья!» — поздравили жениха и невесту в пресс-службе авиакомпании Utair.
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