Пьяная парочка ночью закидала камнями окна многоэтажки в центре Краснодара

Инцидент произошел в ночь на 19 сентября на пересечении улиц Чапаева и Красноармейской.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что нетрезвые парень и девушка около 4:00 начали кидать камни в окна многоквартирного дома. Они разбили стекла и сильно напугали спящих жильцов.

Для чего молодые решили разбить чужие окна неизвестно. Скорее всего, просто ради веселья. В этот момент девушка смеялась, а парень выкрикивал нецензурные выражения.

В пресс-службе УМВД по Краснодару интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что сообщений от жильцов дома по этому инциденту в полицию не поступало.

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