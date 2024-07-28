Пьяная девушка из ревности порвала паспорта подруги и ее возлюбленного на Кубани

Инцидент произошел накануне на территории Гулькевичского района.

Известно, что 30-летняя местная жительница в тот вечера напилась алкогольных напитков, а потом из ревности разорвала паспорта своей подруге и ее сожителю. Молодые люди жили вместе.

Владельцы поврежденных паспортов сообщили об инциденте в полицию. На местную жительницу завели уголовное дело о повреждении документов по ч. 1 ст. 325 УК РФ.

Теперь девушке, не сумевшей справиться со своими эмоциями после употребления спиртного, грозит до 1 года лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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