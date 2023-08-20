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ПВО сбила беспилотники на подлете к Белгороду

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pvo-sbila-bespilotniki-na-podlete-k-belgorodu
ПВО сбила беспилотники на подлете к Белгороду
Фото пресс-службы Южного военного округа

Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 12 воздушных целей на подлете к городу», — написал он в Telergam.

Гладков отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что около 14:40 военные пресекли попытку атаки БПЛА самолетного типа.

«Беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет», — уточнили в ведомстве.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Позже Вячеслав Гладков уточнил число сбитых БПЛА.

«Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито 3 цели»,  — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

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