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Путину рассказали о запуске новой турбины на ТЭС «Ударная» в Темрюкском районе

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putinu-rasskazali-o-zapuske-novoj-turbiny-na-tes-udarnaya-v-temryukskom-rajone
Путину рассказали о запуске новой турбины на ТЭС «Ударная» в Темрюкском районе
Фото пресс-службы Кремля

О работе ТЭС «Ударная» в Тамани президенту РФ Владимиру Путину доложил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время встречи, которая прошла 30 июля.

По словам Чемезова, в стране уже начали серийно выпускать турбину ГТД-110, которая предназначена для работы на тепловых электростанциях. Опытные образцы уже почти три года работают на Ивановской станции.

Глава «Ростеха» рассказал Путину, что отечественную турбину ГТД-110 начали устанавливать на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае.

«Мы ведем строительство этой ТЭС и в ближайшее время уже запустим турбину ГТД-110», — цитирует Чемезова пресс-служба Кремля.

Читайте также: третий энергоблок ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае планируют запустить в августе. Мощность третьего энергоблока ТЭС составит 110 МВт.

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