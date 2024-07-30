Путину рассказали о запуске новой турбины на ТЭС «Ударная» в Темрюкском районе

О работе ТЭС «Ударная» в Тамани президенту РФ Владимиру Путину доложил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время встречи, которая прошла 30 июля.

По словам Чемезова, в стране уже начали серийно выпускать турбину ГТД-110, которая предназначена для работы на тепловых электростанциях. Опытные образцы уже почти три года работают на Ивановской станции.

Глава «Ростеха» рассказал Путину, что отечественную турбину ГТД-110 начали устанавливать на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае.

«Мы ведем строительство этой ТЭС и в ближайшее время уже запустим турбину ГТД-110», — цитирует Чемезова пресс-служба Кремля.

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