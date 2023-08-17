Путин: жители новых ЖК зачастую отрезаны от дорог и инфраструктуры

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета 17 августа отметил, что многим жителям новостроек приходится тратить много времени на дорогу до учебы или работы.

«Хорошо известна ситуация, когда люди заселяются в новые строящиеся комплексы и, бывает, потом годами, именно годами живут там отрезанные от социальной и транспортной инфраструктуры», — заявил глава государства.

Кроме того, существующие транспортные маршруты частно не отвечают требованиям развивающихся городов, отметил президент. Он добавил, что перед регионами и правительством сейчас стоят конкретные задачи по развитию общественного транспорта.

«Сегодня перевозки на общественном транспорте обеспечивают более 130 тыс. автобусов и почти 15 тыс. троллейбусов и трамвайных вагонов», — привел статистику Путин.

Глава государства также отметил, что востребованные маршруты нередко приходится закрывать — курсирующие автобусы выходят из строя, а заменить их нет возможности. В связи с этим обновление автопарка общественного транспорта — одна из главных задач России.

«Наша важнейшая задача — обновление парка общественного транспорта. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность — машиностроителей и их смежников «, — заявил президент.

Он добавил, что во всех регионах общественный транспорт должен обновляться.

«Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена. Я прошу правительство принять здесь все необходимые меры», — сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Путин поручил повысить престиж профессии водителя общественного транспорта, поскольку зарплата водителей ниже, чем средняя по региону.

«Люди неохотно идут сюда работать. В связи с этим возникает немало проблем и с обеспечением безопасности пассажирских перевозок. Полагаю, что ответственным за это направление ведомствам вместе с регионами нужно разработать меры по повышению привлекательности таких важнейших профессией», — цитирует президента ТАСС.

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