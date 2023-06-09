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Путин заявил о начале контрнаступления Украины

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-zayavil-o-nachale-kontrnastupleniya-ukrainy
Путин заявил о начале контрнаступления Украины
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам 9 июня.

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сказал он.

При этом украинские войска не достигли поставленных целей благодаря правильной организации российских войск и мужеству российских солдат, уверен Путин.

«За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Я сейчас не буду воспроизводить цифры, но они впечатляют», — подчеркнул глава государства.

Несмотря на провал попыток контрнаступления, наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан, добавил президент.

«Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские военные успешно отразили контрнаступление ВСУ на четырех направлениях.

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