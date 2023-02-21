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Путин заявил, что выборы президента РФ в 2024 году состоятся в соответствии с законом

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-zayavil-chto-vybory-prezidenta-rf-v-2024-godu-sostoyatsya-v-sootvetstvii-s-zakonom
Путин заявил, что выборы президента РФ в 2024 году состоятся в соответствии с законом
Фото Сергея Фадеичева/ТАСС

Об этом президент России Владимир Путин рассказал 21 февраля во время послания к Федеральному собранию. Он отметил, что права и свобода граждан России незыблемы и гарантированы Конституцией страны.

«Хочу подчеркнуть, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. С соблюдением всех демократических, конституционных процедур», — сказал Путин.

Президент добавил, что выборы — это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач. При этом ведущие политические силы страны консолидированы и едины в главном — в безопасности и благополучии народа России, его суверенитете и национальных интересах.

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