Путин заявил, что выборы президента РФ в 2024 году состоятся в соответствии с законом

Об этом президент России Владимир Путин рассказал 21 февраля во время послания к Федеральному собранию. Он отметил, что права и свобода граждан России незыблемы и гарантированы Конституцией страны.

«Хочу подчеркнуть, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. С соблюдением всех демократических, конституционных процедур», — сказал Путин.

Президент добавил, что выборы — это всегда разные подходы к решению социальных и экономических задач. При этом ведущие политические силы страны консолидированы и едины в главном — в безопасности и благополучии народа России, его суверенитете и национальных интересах.

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