Путин заявил, что Украина не продержится больше недели без помощи Запада

Президент России высказался об экономической ситуации на Украине и ситуации с боеприпасами 5 октября во время выступления пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что нынешняя экономика Украины уже не сможет существовать без финансовых поступлений от западных стран — ежемесячных многомиллиардных вливаний.

«Стоит только это прекратить. Все, через неделю все «ляжет», — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что Украина не сможет вести военные действия против России без помощи Запада. По его словам, европейские партнеры публично говорят, что поставили ВСУ уже всю запланированную бронетехнику и боеприпасы. Он отметил, что нынешнее производство снарядов 155 калибра в США не способно удовлетворить потребности украинских военных.

«Представьте себе: поставки прекратятся завтра, жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы», — подчеркнул глава государства.

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