Путин объяснил, почему Россия продолжает платить Украине за транзит своего газа

Президент России высказался о транзите газа в Европу через Украину 5 октября во время выступления пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что Россия транзитирует газ в европейские страны и платит за это деньги.

«Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие плохие, но деньги судя по всему не пахнут, деньги то получают за транзит с удовольствием», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что Россия ведет себя открыто и транспарентно на мировом рынке и готова к сотрудничеству. По его словам, РФ будет постепенно увеличивать объем производства и продажи сжиженного природного газа. Кроме того, российский газ будут отправлять и на другие рынки. Для этого построят новые трубопроводы.

Путин также объяснил, почему Россия продолжает платить деньги за транзит газа украинским властям, несмотря на проведение специальной военной операции.

«Мы деньги платим, потому что это транзитная страна. Поставляем газ транзитом через Украину только потому, что исполняем свои обязательства по контрактам перед нашими контрагентами в Европе», — уточнил президент.

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