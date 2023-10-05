Путин: подрыв «Северных потоков» — акт международного терроризма

Президент РФ Владимир Путин 5 октября на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россию не допускают к расследованию этих инцидентов.

«Разрушение этих инфраструктурных объектов безусловно является актом международного терроризма. Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и призывы к этому», — сказал президент.

Также глава государства добавил, что сейчас Украина нацелена на то, чтобы нанести ущерб «Турецкому потоку».

«Там корабли наши охраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря. Но их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников. Которые готовятся, в том числе, при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире», — рассказал Путин.

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