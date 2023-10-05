Путин назвал варианты, предложенные РФ для урегулирования конфликта в Карабахе

Президент России прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе 5 октября во время выступления пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, Армения и Азербайджан могли найти компромисс, пока это было возможно.

«Много раз на протяжении лет 15 последних предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромисс: вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом», — сказал Путин.

Он добавил, что армянская сторона не приняла предложенные Россией условия. При этом власти РФ предупреждали, что Азербайджан уверенно растет как государство, его экономика стремительно развивается, а население — более 10 млн человек.

По словам Путина, Россия была готова отстаивать интересы сторон на совете безопасности ООН и гарантировать безопасность в Лачинском коридоре между Арменией и Карабахом для армян, проживающих на этой территории.

Президент напомнил, что в результате вооруженных конфликтов за последние три года Армения признала территорию Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Такова позиция современного армянского государства.

«Это было только вопросом времени: когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок. А что скажешь то?», — добавил президент.

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