Путин назвал шесть принципов нового мирового порядка

Президент России высказался об изменении мирового порядка 5 октября во время выступления пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Надо отдавать себе отчет в том, к чему мы стремимся и хотим прийти в итоге. Такое понимание в России есть», — сказал Путин.

Президент перечислил шесть принципов нового миропорядка, к которым Россия призывает другие страны:

Первое. «Мы хотим жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет создавать искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания»;

Второе. «Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом для всеобщего развития. Должно быть запрещено навязывание любой стране, как ей жить»;

Третье. «Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права управлять миром за других или от их имени. Мир будущего — это коллективные решения»;

Четвертое. «Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех. От великих и больших государств до малых стран»;

Пятое. «Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого-бы то ни было уже в прошлом»;

Шестое. «Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно объективный фактор. Больше никто не готов подчиняться».

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