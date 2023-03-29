Путин заявил, что санкции могут негативно сказаться на экономике РФ
Об этом президент России заявил 29 марта в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства допустил, что в перспективе санкции могут негативно повлиять на российскую экономику, и призвал проработать вопросы спроса. Это позволит снизить последствия рестрикций, так как именно спрос — ведущий фактор роста экономики.
«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса», — сказал Владимир Путин.
С июля 2022 года экономика РФ демонстрирует позитивную динамику, считает президент. По его словам, это происходит благодаря освоению образовавшихся ниш российскими предпринимателями, а также активному развитию сотрудничества со странами Юга и Востока, сообщает радио Sputnik.
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