Путин заявил, что роль материнства в российском обществе ценится превыше всего
Политика
08.03.2023 15:48
Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 8 марта на церемонии вручения государственных наград выдающимся жительницам страны.
«Все появляются на свет благодаря прежде всего женщине. Это особая миссия, дарованная Всевышним. В нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего — и в нашем тем более», — заявил Путин.
Президент отметил, что в России здоровое общество, основанное на исторических традициях, сообщает RT.
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