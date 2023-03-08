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Путин заявил, что роль материнства в российском обществе ценится превыше всего

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-zayavil-chto-rol-materinstva-v-rossijskom-obshhestve-tsenitsya-prevyshe-vsego
Путин заявил, что роль материнства в российском обществе ценится превыше всего
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 8 марта на церемонии вручения государственных наград выдающимся жительницам страны.

«Все появляются на свет благодаря прежде всего женщине. Это особая миссия, дарованная Всевышним. В нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего — и в нашем тем более», — заявил Путин.

Президент отметил, что в России здоровое общество, основанное на исторических традициях, сообщает RT.

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