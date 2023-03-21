Путин заявил, что предложения Китая могут взять за основу для урегулирования конфликта на Украине

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 21 марта по итогам переговоров в Кремле с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

«Многие из положений китайского мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что готовности к мирным переговорам со стороны западных стран и Украины пока не наблюдается.

Китайский лидер заявил, что в Пекине выступают за мир и диалог в ситуации на Украине и прямо руководствуются принципами и целями Устава ООН, сообщает RT.

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