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Путин заявил, что обстановка в новых регионах России остается напряженной

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-zayavil-chto-obstanovka-v-novyh-regionah-rossii-ostaetsya-napryazhennoj
Путин заявил, что обстановка в новых регионах России остается напряженной
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 5 апреля на заседании Совета безопасности страны, на котором присутствовали главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Вместе с тем повторю, что обстановка в эти регионах остается напряженной. Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан», — заявил Путин.

Президент отметил, что на территории новых регионов России регулярно совершают теракты против местных жителей: представителей власти, правоохранителей, журналистов, педагогов и общественников. Населенные пункты этих территорий подвергаются минометным, артиллерийским и ракетным обстрелам.

Путин добавил, что противник использует для запугивания жителей новых регионов РФ свое подполье — неонацистские и радикальные группировки. Он подчеркнул, что для решения этой проблемы нужно действовать эффективно и жестко. Контроль за безопасности населения должен быть надежно обеспечен, сообщает RT.

Читайте также: главные заявления Владимира Путина на заседании Совета безопасности РФ 5 апреля.

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