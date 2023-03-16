Путин заявил, что экономика России начинает развиваться по новой модели
Экономика
16.03.2023 16:48
Об этом президент России Владимир Путин сообщил 16 марта во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели», — заявил Путин.
Президент отметил, что по итогам марта уровень инфляции в РФ составит около 4%. По словам Путина, инфляция в марте в России будет ниже, чем в европейских странах, которые ждут коллапса отечественной экономики.
Он добавил, что во втором квартале текущего года ожидают заметное увеличение ВВП России. Путин подчеркнул, что в отечественной экономике набирают силу позитивные тенденции, сообщает RT.
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