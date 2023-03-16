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Путин заявил, что экономика России начинает развиваться по новой модели

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-zayavil-chto-ekonomika-rossii-nachinaet-razvivatsya-po-novoj-modeli
Путин заявил, что экономика России начинает развиваться по новой модели
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 16 марта во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели», — заявил Путин.

Президент отметил, что по итогам марта уровень инфляции в РФ составит около 4%. По словам Путина, инфляция в марте в России будет ниже, чем в европейских странах, которые ждут коллапса отечественной экономики.

Он добавил, что во втором квартале текущего года ожидают заметное увеличение ВВП России. Путин подчеркнул, что в отечественной экономике набирают силу позитивные тенденции, сообщает RT.

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