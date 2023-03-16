Путин заявил, что ЕГЭ открывает возможности для детей из провинции

Об этом президент России Владимир Путин сказал 16 марта на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на предложение отменить Единый государственный экзамен в стране.

«У ЕГЭ есть много минусов, я знаю. И многие наши граждане возмущаются начетничеству, которое имеет место быть в этой системе. Но с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии», — заявил Путин.

Президент отметил, что в некоторых населенных пунктах среднее и высшее образование развивается не так, как в городах-миллионниках. Поэтому для детей с периферии с помощью ЕГЭ открывается возможность учиться в ведущих учебных заведениях страны.

По словам Путина, после введения ЕГЭ в России заметно выросло число школьников из провинции, поступивших в престижные вузы, сообщает RT.

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