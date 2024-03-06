Путин заслушал доклады членов Правительства о развитии инфраструктуры на Кубани

Президент России Владимир Путин 6 марта провел совещании по вопросам развития Юга и Приазовья из Сочи по видеосвязи.

О ключевых направления развития инфраструктуры Краснодарского края главе государства доложили члены Правительства России: Марат Хуснуллин, Максим Решетников и Александр Козлов.

Вице-премьер Хуснуллин отметил, что на Кубани впервые за новейшую историю комплексно подошли к строительству очистных сооружений. Сейчас на Черноморском побережье строят 46 очистных сооружений на 1,3 млн кубометров. Завершить работы планируют к 2030 году.

До 2030 года в южных регионах модернизируют 7 аэропортов, в том числе в Краснодаре и Сочи, обновят до 80% парка общественного транспорта, градостроительный потенциал увеличат более чем на 70%. К концу 2024 года достроят трассу от Краснодара до Крымского моста.

Глава Министерства экономики Максим Решетников подчеркнул, что экономика Азово-Черноморского региона растет опережающими темпами. Портовые мощности загружены на 2/3. К 2030 году их планируют увеличить на 40 млн т.

Сейчас в Краснодарском крае строят 17 крупных отелей на 6 тыс. мест. Получены заявки на строительство 24 гостиниц на 7 тыс. номеров. К 2029 году планируют построить воздушную линию на 500 Кв Тихорецк — Тамань. На Кубани планируют построить завод, где будут производить крахмал, лимонную кислоту и кукурузный глютен.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов доложил, что в Азово-Черноморском регионе есть запасы в 11,5 млн кубометров питьевой воды. Добывают около 3 млн кубометров воды. До конца 2024 года в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области расчистят 16 км км русел рек.

Специалисты Минприроды формируют федеральный проект по оздоровлению реки Кубань. Кроме того, на Кубани рекультивировали три незаконные свалки, еще десять свалок ликвидируют к концу года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие в совещании президента Владимира Путина по развитию побережья Краснодарского края.