Путин: взятие Авдеевки — это успех, но его нужно развивать

Президент России Владимир Путин 20 февраля встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они обсудили текущую ситуацию в зоне специальной военной операции, в частности на Авдеевском направлении.

«Ситуация в Авдеевке – это, безусловно, успех, но его нужно развивать. Развитие должно быть хорошо подготовленным — обеспеченным и личным составом, и техникой, и вооружением», — сказал Путин.

Шойгу подчеркнул, что за 17 и 18 февраля в районе Авдеевки погибли около 2,4 тыс. украинских военнослужащих.

Министр обороны РФ также доложил президенту, что населенный пункт Крынки (Херсонская область) освобожден и зачищен от украинских военных. Последние месяца ВСУ использовали Крынки, как плацдарм на левом берегу реки Днепр.

Путин назвал взятие контроля над Крынками хорошей работой Минобороны. Глава государства поздравил Генштаб, командование и всех военнослужащих, которые там работают, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики. Общая площадь освобожденной территории — 31,75 кв. км. Противник потерял более 1,5 тыс. военнослужащих. Город представлял собой мощный укрепрайон ВСУ.