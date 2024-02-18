Минобороны: подразделения ВС РФ освободили Авдеевку в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» 17 февраля полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики.

«17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили город Авдеевка Донецкой Народной Республики и продвинулись на глубину 8.6 км», — сообщили в Минобороны РФ.

Общая площадь освобожденной территории — 31,75 кв. км. Противник потерял более 1,5 тыс. военнослужащих. Город представлял собой мощный укрепрайон ВСУ.

Только отдельным разрозненным формированиям боевиков удалось покинуть населенный пункт, бросив при этом вооружение и технику. Проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима.

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