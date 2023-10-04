Путин выступит на пленарной сессии международной олимпиады в «Сириусе»

Пленарная сессия в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет вечером 4 октября.

В ней примет участие президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня президент работает в Сочи. Совсем скоро он будет на территории «Сириуса», где начнет свою работу с участия в пленарной сессии мероприятий в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент выступит перед участниками финального этапа олимпиады из России и зарубежных стран, после чего ответит на вопросы школьников и студентов. Также глава государства встретится с учащимися и преподавателями президентского лицея «Сириус» и посетит жилой комплекс.

«Состоится беседа достаточно со свободной повесткой дня, интересный разговор. Понятно, что во многом это будет посвящено завтрашнему Дню учителя. Праздник такой у нас всероссийский, которому президент уделяет большое внимание. Также в рамках подготовки к завтрашнему празднику президент далее встретится с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», — добавил Песков.

Кроме того, в планах у президента — заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». После он отправится в свою резиденцию — там пройдут переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

«Двусторонняя повестка весьма обширная, разумеется, поэтому будет много вопросов на обсуждении», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости».

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