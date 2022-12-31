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Путин выступил с новогодним обращением к россиянам из штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vystupil-s-novogodnim-obrashheniem-k-rossiyanam-iz-shtaba-yuvo-v-rostove-na-donu
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам из штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам из штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа, который посетил утром 31 декабря. Новогоднее обращение записано в окружении военных, а не на традиционном фоне с елкой и Кремлем.

Новый год уже наступил на Камчатке, поэтому поздравление было обнародовано в 15:00 по Москве.

Президент России в своем обращении подчеркнул, что 2022 год был полон трудных решений, но он стал годом мощной консолидации российского общества.

Отдельно Владимир Путин поздравил личный состав ВС РФ с Новым годом и поблагодарил за службу. Он подчеркнул, что правительство сделает все возможное для помощи семьям погибших военных.

«Считаю очень важным, что в уходящем году в нашем народе приобрели особую значимость такие качества, как милосердие, солидарность и деятельная отзывчивость. Все больше граждан чувствуют потребность помогать другим. Они объединяются сами, без всяких формальных указаний. Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и добросердечие», — отметил глава государства.

Поздравление Путина из штаба ЮВО будет показано во всех часовых поясах России, другого обращения не будет, сообщает ТАСС.

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