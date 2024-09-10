Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин 10 сентября на встрече со спикером нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна.

«Знаю, что на днях на Вьетнам обрушился сильный тайфун. Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия», — сказал Владимир Путин.

Тайфун «Яги» обрушился на Вьетнам в минувшие выходные, 7-8 сентября. В результате стихийного бедствия погибли 127 человек, большинство из них стали жертвами оползней и наводнений.

Еще 764 человека пострадали, 54 числятся пропавшими без вести. Из-за длительного пребывания в загрязненной воде в пострадавших от наводнений районах резко увеличилось количество случаев инфекционных заболеваний.

«Яги» признали сильнейшим тайфуном, возникшим над Южно-Китайским морем за последние 30 лет. Кроме того, разлив рек и поднятие их уровня после тайфуна уже назвали рекордными за последние 50 лет, сообщает РИА «Новости».

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