Путин возложил на оперативный штаб в Симферополе управление КТО в Азовском море
Политика
06.09.2024 16:51
Президент России Владимир Путин 6 сентября подписал указ о мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму.
Согласно документу, на оперативный штаб в Симферополе возлагаются дополнительные обязанности по планированию применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.
Также оперштаб Симферополя теперь будет управлять контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря.
«За исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря», — уточняется в указе.
Указ вступает в силу в день его подписания.
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