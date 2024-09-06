Путин возложил на оперативный штаб в Симферополе управление КТО в Азовском море

Президент России Владимир Путин 6 сентября подписал указ о мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму.

Согласно документу, на оперативный штаб в Симферополе возлагаются дополнительные обязанности по планированию применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом.

Также оперштаб Симферополя теперь будет управлять контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря.

«За исключением вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря», — уточняется в указе.

Указ вступает в силу в день его подписания.

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