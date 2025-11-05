Путин выразил соболезнования семье телеведущего Юрия Николаева

Президент России Владимир Путин 5 ноября отправил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего и актера Юрия Николаева.

Глава российского государства отметил, что Николаев был талантливым, отзывчивым и очень доброжелательным человеком.

«Юрий Александрович всегда трудился увлеченно, с полной отдачей, за годы созидательной работы внес значимый вклад в сбережение и развитие лучших традиций отечественного телевидения, многое сделал для творческого воспитания и становления подрастающего поколения, юных звезд», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что память о Юрии Николаеве продолжит жить «в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей его щедрого дарования».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», народный артист Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Днем того же дня стало известно, что Николаева срочно госпитализировали.

Сообщалось, что телеведущему, известному по таким популярным программам, как «Утренняя звезда», «Утренняя почта», «Достояние республики» и «Танцы на льду», вызвали домой скорую помощь, и медики приняли решение о госпитализации. Причиной госпитализации стала тяжелая форма пневмонии.

